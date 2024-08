Ainda dá tempo! Concurso do BNDES recebe 93,4 mil pedidos de inscrição

- Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

A poucas horas do prazo de encerramento das inscrições, o concurso público de 2024 do BNDES registra 93,4 mil pedidos de inscrição até o meio-dia desta segunda-feira, 19.

Mais de 52,2 mil inscrições já foram confirmadas (tiveram pagamento concluído ou isenção de taxa comprovada). O prazo para pagamento, necessário para validação da inscrição, está marcado no boleto bancário.

São oferecidas 150 vagas imediatas e outras 750 para formação de cadastro de reserva. As provas serão realizadas no dia 13 de outubro, em todas as capitais do país.

Pela primeira vez, o Banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Além disso, a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) é de 15%.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 de hoje, através do site da Fundação Cesgranrio [CLIQUE AQUI].