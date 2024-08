Fuvest abre inscrições para vestibular 2025; veja calendário

- Foto: © Rovena Rosa | Agencia Brasil

A Fuvest começou nesta segunda-feira, 19, as inscrições para o Concurso Vestibular 2025. A taxa de inscrição tem valor total de R$ 211,00.

Os candidatos poderão escolher entre mais de 180 cursos da Universidade de São Paulo (USP), divididos em três áreas do conhecimento, ciências biológicas, exatas e humanas, e distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa em sete cidades do estado de São Paulo (Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo).

Todos os candidatos contemplados com isenção ou redução da taxa de inscrição devem realizar a inscrição normalmente dentro do prazo estipulado.

Este ano, a Fuvest oferecerá 8.147 vagas para ingresso na USP, sendo 4.888 vagas para ampla concorrência, 2.053 vagas para pessoas egressas de escolas públicas e 1.206 vagas para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

As inscrições para o Concurso Vestibular Fuvest 2025 estarão abertas até 8 de outubro. A 1ª fase do exame está agendada para 17 de novembro e a 2ª fase para 15 e 16 de dezembro.

Para auxiliar os candidatos, a Fuvest disponibiliza guias com as principais informações sobre o processo, incluindo datas, documentos necessários, programa das disciplinas, recursos disponíveis para candidatos com necessidades específicas. Já estão disponíveis os guias de Inclusão, Jornada e Carreiras e Cursos, que podem ser acessados no site.

Calendário vestibular Fuvest 2025

Inscrições Fuvest 2025: 19/08 a 08/10/2024

Data final para pagamento da taxa de inscrição: 08/10/2024

1ª Fase Fuvest 2025: 17/11/2024

2ª Fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024

Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 10/01/2025, a depender da carreira

Divulgação do resultado da FUVEST: 24/01/2025

