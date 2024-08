Ações da Americanas (AMER3) despencam mais de 80% em agosto

Varejista está em processo de recuperação judicial - Foto: Divulgação

Após o anúncio de recuperação judicial, as ações da Americanas (AMER3), negociadas fora da Ibovespa, recuaram 21,43% por volta das 16h, a R$ 0,11.

Nesta segunda-feira, 19, acontece a liquidação das novas ações oriundas da capitalização de créditos por seus credores em meio à recuperação judicial. No mês de agosto, AMER3 acumula recuo de mais de 80%.

Os investidores repercutem novos dados da situação financeira da companhia. A rede varejista informou um total de R$ 1,128 bilhões em caixa disponível em julho de 2024. O valor representa uma queda de 60% em relação aos R$ 2,852 bilhões de junho.

De acordo com um comunicado divulgado pelos administradores judiciais, a dívida total com empréstimos, financiamentos e debêntures totalizou R$ 24,902 bilhões — cerca de 16% que os R$ 21,327 bilhões do mês anterior.

No primeiro semestre deste ano, o prejuízo foi de R$ 1,4 bilhões, 55,9% menor ante igual intervalo de 2023.