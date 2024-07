MPF pede à Justiça extradição do ex-CEO das Americanas

Ele é alvo da operação da Polícia Federal Disclosure - Foto: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a extradição do ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, da Espanha para o Brasil. Ele é alvo da operação da Polícia Federal Disclosure, que apura umesquema de fraudena varejista que chegou a R$ 25 bilhões.

Gutierrez entrou na lista de procurados da Interpol e já teve mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira. No fim de junho, ele foi preso em Madri, pela polícia espanhola devido ao crime. Contudo, ele foi liberado um dia depois.

A extradição do executivo ainda depende do governo espanhol, caso eles aceitem o pedido requerido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira, 10, Guiterrez voltará ao Brasil.

Além de brasileiro, Gutierrez possui cidadania espanhola. Inclusive, ele se mudou para o país logo que o escândalo das Americanas veio à tona.