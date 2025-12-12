Homem morre atropelado na BR-116 e motorista foge sem prestar socorro

- Foto: Ilustrativa/AG. A TARDE

Um homem de 35 morreu, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira, 12, após ser atropelado na BR-116. O acidente aconteceu no km 642, trecho de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo e, em seguida, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Inicialmente, o atingido foi identificado como Marciel Santana Menezes e era natural de Itiruçu.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Investigações

As circunstâncias do atropelamento estão sendo apuradas e investigações visam localizar o autor do acidente.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié para exames periciais.