Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Homem morre atropelado na BR-116 e motorista foge sem prestar socorro

Investigações buscam identificar o autor do acidente

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/12/2025 - 8:00 h | Atualizada em 12/12/2025 - 8:14
Imagem ilustrativa da imagem Homem morre atropelado na BR-116 e motorista foge sem prestar socorro
-

Um homem de 35 morreu, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira, 12, após ser atropelado na BR-116. O acidente aconteceu no km 642, trecho de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo e, em seguida, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Inicialmente, o atingido foi identificado como Marciel Santana Menezes e era natural de Itiruçu.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Investigações

Leia Também:

Apresentadora da Globo sofre acidente e é afastada da emissora
Pai, mãe e casal de filhos morrem em acidente entre moto e carro
Sandy presta última homenagem a tio que faleceu em acidente

As circunstâncias do atropelamento estão sendo apuradas e investigações visam localizar o autor do acidente.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié para exames periciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente atropelamento br-116 investigações Jaguaquara polícia rodoviária federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x