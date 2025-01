Homem tenta registrar B.O. contra motorista e acaba preso

O homem permanece detido e está à disposição da Justiça - Foto: Divulgação/Sindpesp

Um homem de 32 anos foi preso ao procurar a Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe, a cerca de 80 km de Salvador, para registrar uma queixa contra um motorista. A prisão aconteceu na última segunda-feira, 13 e foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com o relato do homem, ele foi atropelado no trecho da BR-101, no distrito do Picado, por um motorista que fugiu sem prestar socorro. Ele afirmou ter sofrido ferimentos e precisou buscar atendimento médico em Feira de Santana antes de decidir registrar a ocorrência.

No entanto, ao realizar os procedimentos de praxe, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido por furto. O homem, cujo nome não foi divulgado, foi preso imediatamente e permanece detido até esta quarta-feira, 14, à disposição da Justiça.