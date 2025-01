Mulher é chamada de 'sapatão' e tem casa apedrejada por vizinha

O caso está sob investigação - Foto: Reprodução / Alice Assis

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, teve a casa apedrejada, foi ameaçada de morte e sofreu ofensas de uma vizinha com quem mantinha amizade há quatro anos. O caso aconteceu na Vila Santa Marca, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.

De acordo com apurações iniciais, o incidente começou com uma discussão entre as duas, quando a vizinha, que até então era considerada amiga, passou a ofender a vítima com palavras como “sapatão” e “macaca”, entre outras ofensas graves. A discussão escalou até que a suspeita começou a atirar pedras na casa da mulher, quebrando o vidro de uma janela, além de proferir ameaças de morte.

Com receio de que algo mais grave pudesse ocorrer, a vítima procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, informando que deseja representar criminalmente contra a vizinha.

O caso está sob investigação, e até o momento não há informações sobre prisões relacionadas ao incidente.