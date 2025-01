Falha no iMessaege possibilita brecha para golpistas

Golpistas usam o iMessage para infiltrar em aparelhos - Foto: Reprodução | Apple

Usuários de iPhone são alvo de golpistas por conta de uma vulnerabilidade do aplicativo iMessage. Com isso, os malfeitores podem desabilitar a proteção contra links maliciosos e enviar mensagens fraudulentas que imitam notificações de empresas reais visando roubar informações pessoais.

Leia mais:

>> Aplicativo baiano voltado para futebol recebe investimento milionário

>> Pitty anuncia término do casamento após 19 anos

>> Urgente! Governo revoga portaria que aumenta de fiscalização Pix

Em normalidade, o aplicativo de mensagens desabilita links em mensagens de remetentes desconhecidos de forma automática. Porém, os link voltam a ser ativados caso o contato do remetente for adicionado à lista de contatos ou a mensagem for respondida. Com isso, os golpistas pedem alguma resposta curta para supostamente confirmar uma entrega ou regularizar uma despesa.

Os casos dessa natureza vêm crescendo, mas eles não são novidade, visto que há registros deles há mais de um ano.

Caso a vítima clique no link, eles a levam para sites falsos que solicitam os dados pessoais da pessoa, como credenciais de login e informações bancárias. Até o momento, a melhor forma de evitar estes golpes seria ignorar mensagens que o usuário considere suspeita.