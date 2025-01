Aplicativo baiano voltado para futebol recebe investimento milionário

Jiovani Soeiro (à esq.) e Lukas Sousa, cofundadores do Portal Brazuca - Foto: Divulgação

O Portal Brazuca, aplicativo baiano lançado em outubro de 2024, ganhou um importante reconhecimento internacional ao receber um investimento estrangeiro de mais de R$ 10 milhões. A plataforma une tecnologia, inovação, educação e gestão de comunidade em torno de todo o ecossistema de futebol de base e games.

A missão do projeto é conectar os principais agentes do universo do futebol de base e dos games — como atletas, clubes, escolinhas, profissionais liberais, federações e marcas — em um único ambiente digital. Além disso, oferecer suporte integral para eventos, distribuição de oportunidades, networking, processos seletivos e capacitações.

O jovem empreendedor baiano Jiovani Soeiro, cofundador do Portal Brazuca ao lado do também baiano Lukas Sousa, celebrou o aporte financeiro de 1,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,5 milhões), garantido por um grupo de investidores de Liechtenstein e que será aplicado ao longo de cinco anos. Os recursos serão destinados à soluções tecnológicas, gestão de negócios e estruturação financeira, com foco especial na internacionalização da plataforma.

“Sabemos da força do nosso produto e da nossa capacidade não só de unir esses ecossistemas, mas de sanar as principais dores de atletas, clubes, escolinhas, profissionais liberais, federações e marcas em geral. Já são mais de 10 anos atuando nesse mercado de maneira profunda e consistente”, disse Soeiro.

O empresário baiano Waldo Souza, que foi essencial na conexão entre os fundadores e o grupo de investidores europeus, reforçou a relevância do projeto: “Este investimento representa mais do que apoio financeiro. É um compromisso em capacitar um projeto que usa tecnologia para gerar impacto social.” Waldo, que também foi investidor-anjo na plataforma, possui experiência em grandes corporações como a TOTVS e atualmente lidera a Packtus Group.

O Portal Brazuca já conta com mais de 250 mil seguidores nas redes sociais e atinge um alcance mensal superior a 5 milhões de impressões digitais. O aplicativo do Portal Brazuca está disponível gratuitamente para Android e iOS, além de permitir cadastro através do site oficial (comunidade.portalbrazuca.com.br).