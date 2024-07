Homens invadem casa e executam três pessoas em Camaçari

O caso será investigado pela delegacia de Camaçari. - Foto: Divulgação

Três pessoas foram executadas a tiros na madrugada deste sábado, 22, dentro de um imóvel no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados para averiguar uma denúncia de três corpos, com marcas de tiros, no interior de um imóvel situado na localidade conhecida como Jardim Limoeiro, em Camaçari. Ao chegarem, os pms constataram o fato e acionaram o DPT para a realização da perícia.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari). Diligências complementares à apuração de local ajudarão a esclarecer mais detalhes do caso.