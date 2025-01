Homens são sequestrados, roubados e torturados em Camaçari

Homens foram sequestrados na noite de sexta-feira, 17 - Foto: Divulgação/ PMBA

Dois homens, vítimas de sequestro, foram resgatados por policiais militares na tarde deste sábado, 18, no trecho entre Itacimirim e Praia do Forte, município de Camaçari. De acordo com a PM, as vítimas informaram ainda que foram torturadas e roubadas pelos indivíduos.

Os militares chegaram até as vítimas após serem acionados por populares durante um patrulhamento. Eles informaram que um veículo estaria sendo desmontado para retirada de peças naquela localidade. Ao chegar a guarnição constatou o fato. Ao visualizar os militares criminosos dispararam contra os policiais e fugiram para uma zona de mata.

Segundo os militares, durante as buscas, ouviram gritos de socorro e localizaram dois homens que relataram ter sido sequestrados por um grupo de criminosos enquanto estavam em um estabelecimento comercial na localidade conhecida como Manguezal, na noite de sexta-feira, 17.

No local, foram apreendidos um notebook, aparelhos celulares, entorpecentes e duas motocicletas. Todo o material apreendido e as vítimas foram encaminhados à Delegacia Anti-Sequestro (DAS) para as medidas cabíveis.