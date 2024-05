Homicida é capturado por policiais da Bahia e Pernambuco | A TARDE

O responsável por matar um homem no povoado de Carnaíba do Sertão, zona rural de Juazeiro, em fevereiro deste ano e por ser dono de um laboratório de drogas no estado de Pernambuco (PE), foi capturado durante ação conjunta entre equipes das Polícias Civil e Militar da Bahia com apoio da PM de PE, no sábado,4. O homem foi interceptado durante entrega de drogas.



O levantamento de informações realizado pelas equipes do Núcleo de Inteligência (NI) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro), com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Norte) e DT de Juazeiro, a partir do mandado expedido, auxiliou as equipes no monitoramento do criminoso.

Conforme a titular da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes de Sá, as informações sobre o deslocamento do homem foram repassadas para as equipes da Rondesp Norte e do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Petrolina) que montaram um ponto de bloqueio na Ponte Presidente Dutra, uma das ligações entre os estados da Bahia e Pernambuco.

"Ele foi interceptado em um veículo HB20 de cor prata e placa e, durante a abordagem, após confirmar a identidade, as equipes encontraram haxixe, cocaína e a quantia de R$ 231. O homem ainda confessou que iria fazer a entrega da droga em Lagoa Grande, no estado de PE, e receberia R$ 1.500 pelo serviço", detalhou a delegada.

Questionado pelos policiais, o homem ainda informou que possuía duas residências na cidade de Petrolina e que uma delas ele utilizava como laboratório de drogas. Acompanhados do homem, os policiais foram até o local e encontraram maconha, balança, munições e um coldre.

O homem foi autuado em flagrante pelo porte das drogas e teve o mandado de prisão temporária expedido pelo homicídio cumprido.

