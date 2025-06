Hospitais Regionais se mobilizam no atendimento durante festas juninas

Tradicionalmente, o mês de junho é o que concentra mais ocorrências desse tipo ao longo do ano. - Foto: Divulgação | GOVBA

Equipes médicas de atendimento da Bahia estão atuando de modo reforçado para o período de São João, em seis hospitais regionais, para atender ocorrências com queimados durante os festejos, devido a bombas e fogos.

Até as 7h de ontem (22), foram registradas 21 ocorrências do tipo nos seis hospitais reforçados, desde o último dia 19. Dessas, 13 foram por explosões de bomba, sete por queimaduras gerais e uma causada por “guerra de espadas”. São 15 casos no hospital de referência de queimados, o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador; quatro no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ); um no Hospital do Oeste (HO), em Barreiras, e um no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié. Os outros hospitais que atendem a esse tipo de ocorrência são o Hospital Regional de Juazeiro (HRJ) e o Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, de Irecê, que não registraram ocorrências por queimaduras.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), nenhum caso foi considerado grave, e a maioria dos pacientes já teve alta ou está em situação estável. “É um efeito da tradição desse período, em que tanto as fogueiras quanto a utilização de fogos de artifício culminam no aumento de ocorrências relacionadas a queimaduras. Além disso, estamos com mais estoque de material; tudo que demanda mais consumo nesse período teve a quantidade reforçada”, garante o diretor-geral das Unidades Próprias da Sesab, Michael Carmo.

A ampliação se dá principalmente nas três unidades que contam com Centro de Tratamento de Queimados (CTQ): o HGE, o HRSAJ e o HO. Os outros três hospitais reforçados integram a ação como uma estratégia baseada nos locais em que o aumento de ocorrências é mais expressivo no São João, além de estarem localizados em municípios que estão promovendo grandes festas.

Segundo a Sesab, a ação se justifica com base no histórico de internações por queimaduras com fogos de artifício durante as festas juninas. Tradicionalmente, o mês de junho é o que concentra mais ocorrências desse tipo ao longo do ano. Em 2024, foram registradas 75 internações, sendo 32% somente em junho. No ano anterior, 2023, esse mês concentrou 30% das 69 internações do ano. A iniciativa integra o conjunto de ações que o Governo do Estado preparou para a área da saúde, com um investimento de R$ 13,1 milhões.

Para Michael, até então, os números são positivos, visto que os casos têm diminuído com o passar dos anos, graças a uma maior conscientização da população em relação às brincadeiras perigosas. “Vemos uma tendência de diminuição de casos desde o final da pandemia. Nestes primeiros dias de festa, estamos com dados melhores quando comparados ao ano passado. Estimamos números 40% menores que os do último São João. Isso mostra como as pessoas estão mais conscientes.”

A diminuição se confirma quando verificados os dados dos últimos dois anos. Em 2024, nas unidades estaduais de referência, houve 66 ocorrências registradas, contra 71 em 2023, um decréscimo de 7%. Os números se referem aos atendimentos realizados entre 20 e 25 de junho.

No HGE, referência nacional no tratamento de queimados, foram 47 atendimentos tanto em 2024 quanto em 2023. Destes, no ano passado, 32 foram por explosões de bombas e 15 por queimaduras diversas. Aproximadamente metade dos pacientes veio do interior do estado para se tratar na capital. O dado mais preocupante, no entanto, é que, dos 47 pacientes, 21 eram menores de 13 anos, ou seja, 44,6%. Ainda assim, não houve registros de pacientes em estado considerado grave no CTQ de Salvador.

Nos hospitais do interior do estado também houve diminuição, com 13 ocorrências em 2024 no HRSAJ, contra 18 em 2023. No HO e no HRJ foram dois atendimentos em cada no ano passado, contra três no anterior, também em cada.

Em relação à rede municipal de saúde, a reportagem entrou em contato com cidades do interior do estado para verificar o fluxo de ocorrências do tipo no São João deste ano. No município de Cruz das Almas, entre os dias 19 e 22, sete vítimas foram atendidas, sendo que quatro foram transferidas para centros especializados regionais. A prefeitura garante que também atua de modo reforçado para os casos durante a festa, com ampliação de equipes e um pronto-atendimento exclusivo para queimados.

Por outro lado, Feira de Santana, Barreiras e Vitória da Conquista afirmaram ainda não haver atendimentos do tipo durante os festejos. Outros municípios contatados não retornaram.

“Além do trabalho de reforço, há campanhas importantes de conscientização feitas pela Sesab. Investimos em publicidade para isso, nas redes sociais e em todas as nossas mídias, divulgando sobre a necessidade dos cuidados com os fogos e bombas”, comenta o diretor.

Michael ainda orienta sobre as maiores precauções: “Primeiro de tudo, é preciso respeitar a idade de uso recomendada pelos fabricantes, principalmente porque muitas das ocorrências acontecem em crianças. Além disso, não utilizar fogos ilegais, sempre praticar em locais abertos e seguros, afastados de redes elétricas, não acender bombas em latas ou garrafas, não tentar reacender bombas que falharam. Em caso de acidente, não se pode aplicar receitas caseiras no ferimento, como creme dental ou manteiga, mas sim lavar com água corrente e procurar ajuda médica imediatamente, na unidade de saúde mais próxima”.

*Sob a supervisão da jornalista Isabel Oliveira