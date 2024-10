Hospital da mulher se destaca com novos leitos e oncologia avançada

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Ascom/Sesab

Nesta segunda-feira, 23, o Governo do Estado inaugurou 78 novos leitos e ampliou o serviço de oncologia no Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, em Salvador. O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. As intervenções realizadas somaram um investimento superior a R$ 58,1 milhões em obras e equipamentos.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador enfatizou a importância da detecção e tratamento precoce: “Nós já temos ciência, temos tecnologia. Se a gente conseguir, na hora correta, detectar, acompanhar e fazer o tratamento da forma adequada, a gente resolve o problema. Não queremos prorrogar a vida, a gente quer curar as pessoas.”

| Foto: Ascom/Sesab

A secretária Roberta Santana destacou que a ampliação aumentará as vagas para cirurgias, passando de 163 para 241 leitos. “Isso permitirá à unidade realizar mais de 200 novas cirurgias por mês. Foram contratados 335 novos profissionais, entre médicos e equipes assistenciais, fortalecendo ainda mais os serviços prestados às pacientes do Sistema Único de Saúde [SUS]”, detalhou.



O hospital também expandiu seus serviços oncológicos, incluindo quimioterapia e cirurgias. Com dois bunkers preparados para receber aceleradores lineares — equipamentos de última geração para radioterapia — e um serviço de braquiterapia, a unidade se torna mais apta a tratar casos de câncer de útero e mama. O investimento em equipamentos é de R$ 27,6 milhões, com processos de licitação já em andamento.

Leia mais:

>> Suspeito de matar advogado em Juazeiro é preso durante roubo

>> Programa voltado para mulheres negras oferece diversos serviços

Ademilta Lopes, pedagoga, compartilhou sua experiência ao ser diagnosticada com câncer de mama após o rastreamento realizado em uma unidade móvel na Feira Saúde Mais Perto, promovida pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Ela foi tratada no Hospital da Mulher, onde passou por cirurgias e quimioterapia. “Graças a Deus, todas foram bem-sucedidas. Fui muito bem atendida pelo pessoal do hospital e da Casa de Apoio, que nos acolhem com amor. A ampliação permitirá que mais mulheres tenham acesso a um atendimento qualificado como o que eu recebi”, afirmou.

Com as melhorias, o Hospital da Mulher também estará preparado para oferecer um tratamento oncológico mais completo e avançado, incluindo um aumento no número de cirurgias reconstrutivas pós-mastectomia.

| Foto: Ascom/Sesab

O ministro Rui Costa ressaltou a importância do hospital como referência para outros estados. “Eu diria que não foi construído apenas um hospital de excelência, mas um novo olhar sobre o cuidado às mulheres, que começou a se espalhar pelo Brasil. Aqui se criou uma cultura de excelência e cuidado ao ser humano”, afirmou, emocionado.



Além disso, o hospital receberá um novo prédio anexo, com três pavimentos interligados ao edifício principal. Essa nova estrutura abrigará serviços de diagnóstico por imagem, como tomografia e ressonância magnética, além de uma Central de Materiais Esterilizados (CME), almoxarifado, rouparia e central de manutenção, proporcionando mais agilidade e conforto no atendimento às pacientes.