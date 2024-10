Programa voltado para mulheres negras oferece diversos serviços

Instituto Terra Firme e Grupo Mulheres do Brasil se reúnem em parceria e oferecem além de workshops, mentoria personalizada após o evento presencial - Foto: Reprodução

Neste último final de semana, nos dias 20 e 21 de setembro, aconteceu a 15ª edição do Programa Aceleradora de Carreiras, um evento de valorização de carreiras de mulheres negras no Brasil, em Salvador.

Em parceria com o Instituto Terra Firme e o Grupo Mulheres do Brasil, ambos na organização, o programa ofereceu workshops, palestras e dinâmicas focadas em desenvolver habilidades de liderança e preparação para ocupação de cargos estratégicos no mercado corporativo.

Cerca de 300 mulheres foram impactadas diretamente, para traçarem novas jornadas de transformação pessoal e profissional.

A capital baiana foi escolhida como palco desta edição pela força simbólica e cultural, e pela importância da representatividade negra.

“Essa edição em Salvador foi especial por vários motivos. Vimos o potencial de transformação em cada uma dessas mulheres. Agora, elas darão continuidade ao processo de aceleração através de uma mentoria de quatro meses, onde terão o suporte necessário para definir metas", afirmou Flávia Peres Lima, presidente do Instituto Terra Firme.

Além dos dois dias de imersão, o programa oferece mentoria personalizada, por quatro meses. As mentorias têm como foco orientar as participantes na aplicação prática do que aprenderam, além de fornecer apoio estratégico para o desenvolvimento contínuo.

“Estamos orgulhosas de ver tantas mulheres se tornarem líderes em potencial. A mentoria que se inicia agora será fundamental para consolidar esse crescimento e para que essas mulheres transformem suas realidades e o mercado de trabalho," destacou Elizabete Schebmayr, coordenadora do programa no Grupo Mulheres do Brasil.