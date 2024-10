Suspeito de matar advogado em Juazeiro é preso durante roubo

Corpo de Gleidson de Jesus Nery tinha marcas provocadas por golpes de faca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso no sábado, 21, suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Gleidson Nery de Jesus, de 40 anos, ocorrido no distrito de Pilar, em Jaguarari, norte da Bahia. Gleidson foi encontrado morto no dia 1º de setembro, dentro de sua residência, com marcas de facadas.

Entenda o caso:

O suspeito foi detido no distrito de Carnaíba do Sertão, enquanto praticava roubos na companhia de um adolescente. De acordo com informações da polícia, o menor não está envolvido no homicídio do advogado. As autoridades continuam buscando outro suspeito que também teria participação no crime.

Gleidson Nery atuava como advogado especializado em direito civil, familiar e do consumidor. Ele oferecia serviços relacionados a separação, divórcio, pensão alimentícia, partilha de bens, guarda, adoção, danos morais e indenização. O profissional era registrado pela subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Juazeiro, onde mantinha seu escritório.

Em nota, a OAB lamentou a morte do advogado e afirmou estar acompanhando as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.