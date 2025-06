Hospital do Subúrbio esclarece processo de marcação de consultas

- Foto: Divulgação/ Hospital do Subúrbio

Após publicação da nota PPP OU PQP? na edição desta segunda-feira, 9, da coluna O Carrasco, o Hospital do Subúrbio (HS) informou através de sua assessoria que não realiza a marcação de consultas por telefone.

Primeira parceria público-privada da saúde no Brasil, o equipamento solicitou direito de resposta, o que está sendo prontamente atendido, e esclareceu que o paciente deve buscar o Sistema Lista Única, que está integrado à Central Estadual de Regulação da Bahia (CER), para marcação de consulta pela primeira vez



"Ao realizarem a primeira consulta no Hospital, os pacientes terão os demais agendamentos – caso necessário – feitos na própria unidade, no momento desta primeira consulta. Pacientes internados, que receberem alta e necessitarem retornar para acompanhamento e/ou avaliação, também saem do Hospital com a sua consulta já agendada", continua a nota.

A nota afirmou ainda que o Hospital do Subúrbio "fespera ter contribuído para facilitar o agendamento de consultas pelo cidadão, com a consequente correção da informação veiculada".