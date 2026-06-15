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VITÓRIA!

Humberto Miranda é reeleito presidente da Faeb

Miranda conduzirá instituição pelos próximos 4 anos

Redação
Por Redação
Eleição de Humberto Miranda ocorreu nesta segunda-feira, 15
Eleição de Humberto Miranda ocorreu nesta segunda-feira, 15 - Foto: Divulgação | FAEB

O produtor rural e médico veterinário, Humberto Miranda Oliveira, foi reeleito para assumir o novo quadriênio à frente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) nesta segunda-feira, 15.

O resultado das urnas consagrou Miranda por quase unanimidade, com 98% dos votos pelos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais de todo o estado, que compareceram à sede do Sistema Faeb/Senar, em Salvador.

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No comando da Faeb desde 2018, Humberto Miranda concorreu à vaga em chapa única.

Compromissos

Neste novo quadriênio, o atual presidente pretende manter a linha de atuação em defesa dos interesses do produtor rural baiano, a ampliação da assistência técnica e a representatividade política do setor.

“Essa votação expressiva só aumenta ainda mais o meu compromisso em defender e representar os produtores rurais baianos, que a cada dia se mostram mais competitivos e sustentáveis, gerando empregos e ajudando a Bahia a crescer. Serão mais quatro anos de uma missão inegociável de fazer do campo uma potência cada vez maior”, disse Miranda.

Composição e Liderança

Para a nova gestão, a diretoria executiva da Faeb traz nomes com experiência no setor agropecuário e representatividades regionais. Carminha Gatto Missio, liderança de destaque no oeste baiano, segue ocupando a vice-presidência.

A estrutura administrativa financeira e de desenvolvimento agropecuário também foi formada para garantir a eficiência e capilaridade nas ações do sistema, dividindo-se em vice-presidências específicas:

  • 1º Vice-Presidente Adm. Financeiro: Guilherme de Castro Moura;
  • 2º Vice-Presidente Adm. Financeiro: Paulo Silva dos Santos;
  • 1º Vice-Presidente de Des. Agropecuário: Rui Dias Souza;
  • 2º Vice-Presidente de Des. Agropecuário: Marco Aurelio Caviola.

A nova diretoria eleita assume a gestão a partir do mês de setembro.

Representação Regional e Fiscalização

Com o objetivo de manter a proximidade com as demandas das diversas zonas produtivas da Bahia, a chapa eleita os seguintes vice-presidentes Regionais, divididos entre membros titulares e suplentes:

Titulares:

  • Greice Kelli Fontana Klein;
  • ⁠Romeu Gazzinelli Neto;
  • ⁠Edson Wanderllan Mascarenhas Britto;
  • ⁠Luiz Delfino Mota Lopes;
  • ⁠Moacyr Batista de Souza Leite Junior.

Suplentes:

  • Rosicleia do Rocio Flizicoski Cerrado;
  • ⁠Everaldo Santos Melo;
  • ⁠Erivã Ribeiro Ribeiro;
  • ⁠⁠Claudio Resedá;
  • ⁠Lucila Ribeiro Neves Leite.

O novo Conselho Fiscal foi estruturado com os seguintes integrantes:

Conselho Fiscal (Titulares):

  • Antonio Alberto R. de Almeida;
  • ⁠Demétrio Souza D’Eça
  • Edésio de Almeida Pamponet Filho.

Conselho Fiscal (Suplentes):

  • Anderson Almeida Nascimento;
  • ⁠Silvio Miguel da Silva;
  • ⁠Josival Santos Barbosa.
Imagem ilustrativa da imagem Humberto Miranda é reeleito presidente da Faeb
Foto: Reprodução

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Além de liderar a Federação no estado, Humberto Miranda ocupa atualmente o cargo de vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

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Faeb

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