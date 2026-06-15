VITÓRIA!
Humberto Miranda é reeleito presidente da Faeb
Miranda conduzirá instituição pelos próximos 4 anos
O produtor rural e médico veterinário, Humberto Miranda Oliveira, foi reeleito para assumir o novo quadriênio à frente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) nesta segunda-feira, 15.
O resultado das urnas consagrou Miranda por quase unanimidade, com 98% dos votos pelos presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais de todo o estado, que compareceram à sede do Sistema Faeb/Senar, em Salvador.
No comando da Faeb desde 2018, Humberto Miranda concorreu à vaga em chapa única.
Compromissos
Neste novo quadriênio, o atual presidente pretende manter a linha de atuação em defesa dos interesses do produtor rural baiano, a ampliação da assistência técnica e a representatividade política do setor.
“Essa votação expressiva só aumenta ainda mais o meu compromisso em defender e representar os produtores rurais baianos, que a cada dia se mostram mais competitivos e sustentáveis, gerando empregos e ajudando a Bahia a crescer. Serão mais quatro anos de uma missão inegociável de fazer do campo uma potência cada vez maior”, disse Miranda.
Composição e Liderança
Para a nova gestão, a diretoria executiva da Faeb traz nomes com experiência no setor agropecuário e representatividades regionais. Carminha Gatto Missio, liderança de destaque no oeste baiano, segue ocupando a vice-presidência.
A estrutura administrativa financeira e de desenvolvimento agropecuário também foi formada para garantir a eficiência e capilaridade nas ações do sistema, dividindo-se em vice-presidências específicas:
- 1º Vice-Presidente Adm. Financeiro: Guilherme de Castro Moura;
- 2º Vice-Presidente Adm. Financeiro: Paulo Silva dos Santos;
- 1º Vice-Presidente de Des. Agropecuário: Rui Dias Souza;
- 2º Vice-Presidente de Des. Agropecuário: Marco Aurelio Caviola.
A nova diretoria eleita assume a gestão a partir do mês de setembro.
Representação Regional e Fiscalização
Com o objetivo de manter a proximidade com as demandas das diversas zonas produtivas da Bahia, a chapa eleita os seguintes vice-presidentes Regionais, divididos entre membros titulares e suplentes:
Titulares:
- Greice Kelli Fontana Klein;
- Romeu Gazzinelli Neto;
- Edson Wanderllan Mascarenhas Britto;
- Luiz Delfino Mota Lopes;
- Moacyr Batista de Souza Leite Junior.
Suplentes:
- Rosicleia do Rocio Flizicoski Cerrado;
- Everaldo Santos Melo;
- Erivã Ribeiro Ribeiro;
- Claudio Resedá;
- Lucila Ribeiro Neves Leite.
O novo Conselho Fiscal foi estruturado com os seguintes integrantes:
Conselho Fiscal (Titulares):
- Antonio Alberto R. de Almeida;
- Demétrio Souza D’Eça
- Edésio de Almeida Pamponet Filho.
Conselho Fiscal (Suplentes):
- Anderson Almeida Nascimento;
- Silvio Miguel da Silva;
- Josival Santos Barbosa.
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
Além de liderar a Federação no estado, Humberto Miranda ocupa atualmente o cargo de vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).