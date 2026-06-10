Faeb lança e-Agro Notícias e exalta potência do Oeste baiano

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O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, afirmou que o lançamento do E-Agro Notícias tem como objetivo ampliar a divulgação das informações do agronegócio baiano e fortalecer a conexão entre o campo e os centros de decisão política e econômica do estado. A declaração foi dada nesta quarta-feira (10), durante a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia.

Ao apresentar a nova plataforma de comunicação da entidade, Miranda ressaltou a relevância da região para a produção agropecuária nacional e destacou os resultados obtidos pelos produtores locais.

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“A região Oeste é uma das regiões mais importantes do Brasil. Aqui nós temos tecnologia, ciência, produção e produtividade. Nos últimos anos, tem sido recorde de produção por área tanto de algodão quanto de soja. As melhores produtividades do Brasil estão aqui”, afirmou.

Visibilidade ao agro

Segundo o dirigente, o E-Agro Notícias surge para ampliar a visibilidade do setor, especialmente em Salvador, onde estão concentradas decisões políticas, comerciais e institucionais que impactam o agronegócio.

“A gente precisa comunicar isso, inclusive na nossa capital. O E-Agro também vai ter essa responsabilidade de pegar a boa informação do campo e disseminar em Salvador”, disse.

Humberto Miranda destacou ainda que o agronegócio tem papel estratégico para a economia baiana, gerando empregos, renda e atraindo recursos externos por meio das exportações.

“É preciso levar essa informação de que o produtor está no campo trabalhando duro, gerando emprego, gerando renda, produzindo para exportação e captando recursos de fora do Brasil para movimentar a economia do nosso estado”, pontuou.