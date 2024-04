Identificados os corpos dos nove mortos em acidente com ônibus em Teixeira de Freitas | A TARDE

Os corpos das nove pessoas que morreram após um ônibus de turismo tombar em rodovia de Teixeira de Freitas, na manhã desta quinta-feira, 11, foram identificados. Os nomes foram divulgados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Veja lista abaixo:



1. Clea da Conceição Faria



2. Conceição Maria dos Santos Rangel

3. Glória Regina do Nascimento Cunha

4. Irapuã de Azevedo

5. Maria José Nicomedes Sinfrônio

6. Regina Maura Feitosa

7. Valter Nery

8. Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira

9. Doralice da Conceição de Azeredo

Os passageiros que ficaram feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A maioria tem estado de saúde considerado estável, ou passou por cirurgia para suturas, no entanto uma mulher teve amputação do membro superior direito; outra teve amputação de alguns dedos; e outra teve fratura exposta do úmero.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Porto Seguro. O acidente aconteceu no Km-885 da BR-101, por volta das 4h30. Não há informações sobre as causas do acidente.



Através das redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) publicou uma mensagem se solidarizando com as famílias e amigos das vítimas.



“Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas. Mobilizamos as nossas forças para o local, entre equipes do SAMU, Bombeiros, PM, PC e DPT, para prestar todo o socorro necessário”, disse o governador.



Jerônimo também destacou que os socorridos estão recebendo toda assistência necessária. “Seguimos no atendimento emergencial dos socorridos, prestando todo o apoio médico e assistencial. Estamos em oração pela pronta recuperação dos que estão em tratamento, e que Deus conforte os corações dos familiares e amigos daqueles que nos deixaram”, concluiu o gestor do estado.