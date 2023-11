Idosa morre após cair em buraco | A TARDE

Uma idosa de 77 anos morreu após cair em uma vala enquanto acompanhava o resgate de um cachorro na cidade de Jacobina, na região norte do estado. O caso aconteceu na terça-feira, 21.

Segundo informações do Serviço Municipal de Trânsito de Jacobina, Irene Silva de Souza se desequilibrou em um degrau e caiu no buraco quando observava uma pessoa retirar o animal do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Paulo Sérgio dos Santos, genro da idosa, relatou que o local era inseguro porque não possuía nenhuma proteção para quem passava por ali.

"Ela foi encostar aqui, escorregou e desceu. Ela bateu a cabeça nas pedras e aqui é muito alto. Pode cair uma criança qualquer hora. Esse ferro não protege nada, isso aqui era para ser fechado", disse.