Idoso ataca companheira com foice horas após deixar prisão

Um homem de 69 anos agrediu a companheira com golpes de foice cerca de oito horas após deixar a prisão, mediante pagamento de fiança. O caso ocorreu no domingo, 11, no município de Ichu, no interior da Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 62 anos, havia procurado a corporação por volta das 9h para denunciar ameaças de morte feitas pelo companheiro. Ela relatou que ele teria dito que colocaria fogo nela, nas filhas e na residência onde viviam, e que saiu de casa afirmando que compraria gasolina.

Diante da denúncia, policiais foram até a casa do casal e prenderam o homem em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por ameaça com base na Lei Maria da Penha. No entanto, pagou fiança e foi liberado no mesmo dia.

Horas depois, por volta das 17h40, enquanto retirava seus pertences da residência, a mulher foi surpreendida pelo agressor, que a atacou com uma foice. Ela sofreu ferimentos nos dedos da mão direita e na parte de trás da cabeça. Pessoas que a ajudavam na mudança conseguiram intervir e impedir que agressões continuassem.

Após o ataque, o suspeito fugiu pelos fundos do imóvel, acompanhado de outro homem, em direção a uma área de pasto. A Polícia Militar realizou buscas na região de mata, mas ele não foi localizado até o momento.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade de saúde. A Polícia Civil investiga o caso e segue em busca do suspeito, que pode responder por tentativa de feminicídio.