Criança baleada enquanto brincava na rua não resiste a ferimentos

Divino, Francisco e Carlos foram baleados no ataque em Aldeias Altas - Foto: Reprodução Redes Sociais

O garoto Carlos Eduardo Chaves Santana, de 11 anos, baleado durante um ataque, na tarde da última sexta-feira, 9, em Aldeias Altas, no interior do Maranhão, não resistiu aos ferimentos e morreu, na madrugada do domingo, 11. Além do menino, Divino Nonato Jansen e o filho, Francisco Kalebe Pereira Jansen, de cinco anos, foram atingidos e morreram na hora.

Testemunhas contaram que o crime foi praticado por um grupo de homens, que chegaram ao local já atirando em direção a Divino e o filho. Carlos estava brincando na rua onde aconteceu o fato, quando foi atingido na cabeça e no abdômen. Ele estava internado no Hospital Geral Gentil Filho, em Caxias.

O delegado Jair Paiva, da Delegacia Regional de Caxias, informou ao G1 que a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por uma disputa entre grupos rivais de ciganos.

As mortes de Divino, Francisco e Carlos seria uma retaliação pelos assassinatos de três homens de uma mesma família, no município de Coelho Neto. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e/ou preso.