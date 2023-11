Idoso atingido por raio recebe alta hospitalar | A TARDE

O idoso de 64 anos que teve 70% do corpo queimado após ser atingido por um raio, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 17. Ele passou duas semanas internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Gildásio Oliveira foi atingido no dia 4 de novembro, quando estava na varanda da casa onde vive em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Ele sofreu queimaduras de 1° e 2° graus, mas permaneceu consciente durante o atendimento e foi levado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

Por causa da gravidade das queimaduras, Gildádio precisou ser transferido para o HGE, na capital baiana. O paciente chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em quadro grave.

Após voltar para casa em Teixeira de Freitas, o idoso continuará o tratamento na cidade. Ele também fará revisões no HGE periodicamente para tratar das lesões.