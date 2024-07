Idoso é condenado a 12 anos de prisão por estuprar neta de dois anos

- Foto: Arquivo / Agência Brasil

Um idoso foi condenado a 12 anos de prisão por estuprar a própria neta, que na época do crime tinha dois anos de idade, na zona rural de Quinjingue. O julgamento foi realizado no dia 14 de junho, no município de Euclides da Cunha, mas só foi divulgado na última sexta-feira, 28.



Segundo informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o idoso tem 62 anos de idade. ele teria se aproveitado de um momento sozinho com a criança para cometer o estupro.



Ainda de acordo com o MP-BA, os pais da vítima já suspeitavam que algo errado estava acontecendo com a filha, porque notaram lesões nas partes íntimas da menina. A suspeita se confirmou no dia em que o pai da criança flagrou o avô cometendo o crime.



A Justiça manteve a prisão preventiva do réu, visto que ele oferece risco à sociedade, e o condenou a cumprir pena em regime fechado.