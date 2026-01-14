BAHIA
Idoso é internado com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia
Caso ocorre em meio a investigações recentes sobre metanol no estado
Por Luan Julião
Um homem está internado em uma unidade de saúde de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, após apresentar um quadro que levantou a suspeita de intoxicação por metanol. A confirmação de que há investigação em curso foi feita pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), nesta quarta-feira, 14, que informou que já houve coleta de material para análise.
Segundo a pasta estadual, o paciente de 66 anos, permanece sob acompanhamento médico enquanto exames são realizados para verificar se houve, de fato, contato com a substância tóxica. Até o momento, não há confirmação de intoxicação por metanol.
Informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde indicam que o homem deu entrada no Hospital Dom Antônio Monteiro após ingerir bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue internado com quadro clínico estável. As equipes assistenciais adotaram os protocolos previstos para esse tipo de suspeita.
O caso ocorre em meio a investigações recentes envolvendo metanol na Bahia. No início de janeiro, a Sesab descartou oito notificações suspeitas no estado. Entre o fim de dezembro de 2025 e os primeiros dias deste ano, sete ocorrências foram confirmadas, incluindo uma morte.
A vítima fatal foi identificada como Vinícius Oliveira Vieira, que morreu no dia 2 de janeiro após ser transferido para o Hospital Couto Maia, em Salvador. Ele estava entre os pacientes intoxicados em Ribeira do Pombal, município do interior baiano.
