HOME > BAHIA
BAHIA

Idoso é internado com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia

Caso ocorre em meio a investigações recentes sobre metanol no estado

Luan Julião

Por Luan Julião

14/01/2026 - 14:45 h
Secretaria de Saúde acompanha o caso e aguarda resultados de exames
Um homem está internado em uma unidade de saúde de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, após apresentar um quadro que levantou a suspeita de intoxicação por metanol. A confirmação de que há investigação em curso foi feita pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), nesta quarta-feira, 14, que informou que já houve coleta de material para análise.

Segundo a pasta estadual, o paciente de 66 anos, permanece sob acompanhamento médico enquanto exames são realizados para verificar se houve, de fato, contato com a substância tóxica. Até o momento, não há confirmação de intoxicação por metanol.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde indicam que o homem deu entrada no Hospital Dom Antônio Monteiro após ingerir bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue internado com quadro clínico estável. As equipes assistenciais adotaram os protocolos previstos para esse tipo de suspeita.

O caso ocorre em meio a investigações recentes envolvendo metanol na Bahia. No início de janeiro, a Sesab descartou oito notificações suspeitas no estado. Entre o fim de dezembro de 2025 e os primeiros dias deste ano, sete ocorrências foram confirmadas, incluindo uma morte.

A vítima fatal foi identificada como Vinícius Oliveira Vieira, que morreu no dia 2 de janeiro após ser transferido para o Hospital Couto Maia, em Salvador. Ele estava entre os pacientes intoxicados em Ribeira do Pombal, município do interior baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

