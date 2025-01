Idoso é morto pelo irmão PM no baixo sul da Bahia

Idoso é morto por irmão ex PM - Foto: Reprodução | TV Santa Cruz

O idoso de 64 anos, Hevencio Santos Silva foi baleado pelo próprio irmão que é policial militar, na cidade de Maraú, baixo sul da Bahia, ele morreu no hospital onde estava internado desde o crime, que aconteceu domingo, 15, por conta de uma discussão entre o ex-militar e o sobrinho de Hevencio, que segue internado.

A morte do idoso foi atestada na terça-feira, 17, por falência múltipla dos órgãos. O corpo dele foi sepultado quarta, 18, em sua cidade natal.

Já Gleidson Silva Teixeira, sobrinho de Hevencio, de 41 anos, segue internado em esstado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus.

O autor do crime, identificado como Neirivaldo dos Santos, é PM aposentado e foi detido em flagrante logo após o crime, e segue no sistema prisional.

No início, Neirivaldo atendia por tentativa de homicido, porém com a morte do irmão, agora o crime terá mudança para homicídio. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.