Bolsonaro mira mudanças no TSE para ser candidato em 2026

Bolsonaro tentará reverter situação no TSE - Foto: Evaristo Sá | AFP

Inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030, por abuso de poder enquanto esteve no Palácio do Planalto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acredita que a mudança na formação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), composto por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), pode reverter sua situação.

A declaração foi feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, em entrevista para a coluna de Paulo Cappelli, do Metrópoles. Para enfrentar um cenário favorável em agosto de 2026, quando ocorrerão as mudanças, o parlamentar mirou em Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli.

Nunes Marques assumirá a presidência do TSE no período, já próximo da eleição presidencial que acontecerá no mesmo ano. Eduardo Bolsonaro disse não acreditar que o pai será privilegiado com a nova configuração, mas que terá pela frente um caminho mais equilibrado.

“Reverter a inelegibilidade amanhã ou próximo à eleição não mudará o sentimento do brasileiro. A nova configuração do TSE para 2026 não vai nos privilegiar, mas vai ser muito mais equilibrada do que com Alexandre de Moraes”, afirmou Eduardo, que continuou.

“Não vai ter só gente que Bolsonaro indicou. Terá o ministro Toffoli, que muitas vezes é mais equilibrado que Cármen Lúcia. Muito menos ideológico. Dos três ministros do STF no TSE, teremos Kassio Nunes, Dias Toffoli e André Mendonça”, completou o deputado, também cotado para 2026.