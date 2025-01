PL de Bolsonaro dá 18 votos a favor de PEC do corte de gastos

Partido de Bolsonaro deu 18 votos para corte de gastos - Foto: Reprodução | TV Globo

A bancada do Partido Liberal, sigla que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal quadro, deu 18 votos favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do corte de gastos do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado nesta quinta-feira, 19.

Leia mais

>> Assessores de deputados bolsonaristas são alvos de buscas da PF

>> Câmara aprova PEC do corte de gastos em 1º turno

>> Lula desembarca em Brasília após alta médica

Ao todo, foram 344 votos a favor do texto. Entre os parlamentares do PL que votaram pela aprovação da pauta, estão Tiririca (CE), João Carlos Bacelar (BA) e Júnior Lorenço (MA).

Na contramão do PL, três deputados do PT votaram contra o texto: Rui Falcão (SP), que já havia sinalizado o voto contrário, por conta de divergências com a proposta, Marcon (RS) e Natália Bonevides (RN).

Dentro do governo, havia o temor de que a pauta não tivesse voto suficiente para aprovação. Por conta do cenário de incerteza, a votação, antes prevista para ocorrer na quarta, 18, chegou a ser adiada.