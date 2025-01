PEC do corte de gastos: veja como deputados baianos votaram 1º turno

Sessão de votação na Câmara dos Deputados - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quinta-feira, 19, o 1º turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do corte de gastos, considerada prioritária para o governo federal.

Dos 500 deputados federais presentes na votação, 344 votaram a favor da proposta e 154 optaram por rejeitar a proposição. Para ser aprovada em plenário, a matéria precisava de, no mínimo, 308 votos.

No âmbito da bancada baiana, chamou a atenção o voto do deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante),que apesar de ser aliado do governo Lula (PT), votou contra o projeto.

Caso seja aprovada também em segundo turno, a matéria segue para análise do Senado.

Veja como os deputados baianos votaram

Adolfo Viana (PSDB)

Alex Santana (Republicanos)

Alice Portugal (PCdoB)

Antonio Brito (PSD)

Arthur Maia (União Brasil)

Bacelar (PV)

Charles Fernandes (PSD)

Claudio Cajado (PP)

Dal Barreto (União)

Daniel Almeida (PCdoB)

Diego Coronel (PSD)

Elmar Nascimento (União)

Félix Mendonça Jr (PDT)

Gabriel Nunes (PSD)

Ivoneide Caetano (PT)

João Leão (PP)

João Carlos Bacelar (PL)

Jorge Solla (PT)

José Rocha (União)

Joseildo Ramos (PT)

Josias Gomes (PT)

Leo Prates (PDT)

Leur Lomanto Jr. (União)

Lídice da Mata (PSB)

Márcio Marinho (Republicanos)

Mário Negromonte Jr (PP)

Neto Carletto (PP)

Otto Alencar Filho (PSD)

Paulo Azi (União)

Paulo Magalhães (PSD)

Raimundo Costa (Podemos)

Ricardo Maia (MDB)

Rogéria Santos (Republicanos)

Valmir Assunção (PT)

Waldenor Pereira (PT)

Zé Neto (PT)

Votaram contra

Capitão Alden (PL-BA)

Pastor Isidório (Avante-BA)

Roberta Roma (PL-BA)