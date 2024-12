Governo não tem votos para aprovar corte de gastos, diz Arthur Lira

Arthur Lira fala sobre cenário para votação do corte de gastos - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, nesta quarta-feira, 4, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem votos suficientes para aprovar o pacote de gastos no Legislativo.

A urgência do projeto, que acelera a votação do texto, sem passar pelas comissões da Casa, também não tem os votos necessários garantidos. Para ser aprovada no plenário, a pauta precisa de 257 votos, no mínimo.

"Hoje, o governo não tem votos sequer para aprovar as urgências dos PLs. A PEC, eu coloquei na CCJ [Comissão de Constituição e Justiça], pedi para ser extrapauta e foi retirado — a pedido do governo —, porque acho que não tinha a certeza de ter os mínimos votos para aprovar a admissibilidade da PEC na CCJ", afirmou o deputado durante agenda.