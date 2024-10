Idoso foragido há 18 anos recebia aposentadoria de Feira de Santana

O idoso foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão - Foto: Divulgação | Polícia Civil

O idoso que foi preso na Bahia após passar 18 anos foragido da Justiça de Minas Gerais vivia em união estável e recebia proventos pela aposentadoria como dentista da prefeitura de Feira de Santana.

Pedro Marques Mota, de 71 anos, foi preso no último sábado, 12, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul baiano. A informação é do Ministério Público de Minas Gerais, conforme apurou o G1 Bahia.



Leia mais

>> Argentino é executado a tiros no interior da Bahia

>> Homens invadem residência, matam idoso de 81 anos e amordaçam esposa

>> Jovem é preso em flagrante tentando passar notas falsas na Bahia

Pedro Marques Mota estava na lista dos mais procurados de Minas Gerais e a prisão foi coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), pelas polícias Civil e Militar e pela Interpol. Ele foi condenado por matar o dono de um restaurante de Cataguases, o empresário Cláudio Rocha, a tiros. Ele também acusado de balear a ex-companheira por não aceitar o relacionamento entre ela e Claudio.

O julgamento só aconteceu em 2021, quando o idoso foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão.

Pedro Marques Mota foi levado para a delegacia de Porto Seguro, onde aguarda a transferência para Minas Gerais.