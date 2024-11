Idoso morre e duas pessoas ficam feridas em batida na BR-242

O acidente ocorreu por volta das 15h - Foto: Bahia 10

Um idoso, identificado como José Costa, de 68 anos morreu e pelo menos duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros na BR-242, no trecho que liga os municípios de Castro Alves e Santa Teresinha, no recôncavo baiano. O acidente ocorreu por volta das 15h, deste domingo, 20.

Segundo informações apuradas pela TV Subaé, os veículos bateram de frente e o carro em estava o idoso que morreu, ficou destruído.

As outras duas pessoas feridas são uma mulher e um homem, que tiveram lesões graves e foram encaminhados para hospitais da região. Eles foram socorridos por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os três estavam no mesmo carro e são da zona rural de Castro Alves.

Os ocupantes do outro veículo envolvido na batida também tiveram ferimentos e foram encaminhados pelo Samu para o Hospital Geral Clériston Andrade, que fica em Feira de Santana, a cerca de 150 km do local do acidente.

Ainda não se sabe o que provocou a colisão e não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.