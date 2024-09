Idoso que estava desaparecido após ficar à deriva é encontrado na Bahia

Pescador foi encontrado por volta das 7h - Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil (MB) localizou o pescador de 75 anos que estava desaparecido próximo ao distrito de Trancoso, em Porto Seguro. A embarcação, que havia saído da Praia de Jacumã na manhã de segunda-feira, 16, não retornou conforme o esperado.

Na manhã de terça-feira, 17, uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) intensificou as operações na área. Por volta das 7h, a equipe encontrou o pescador a bordo da embarcação "Boto I", que estava à deriva devido a avarias no motor.

O tripulante foi resgatado em boas condições de saúde, e o pesqueiro foi rebocado em segurança pela DelPSeguro.