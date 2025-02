Incêndio atinge sete veículos em garagem de cooperativa na Bahia

O fogo foi controlado por bombeiros militares - Foto: Jornal Êxito

Um incêndio de grandes proporções atingiu sete veículos, nesta terça-feira, 21, na garagem de uma cooperativa de transporte público de Catu, na Bahia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBM-BA), quatro ônibus e um carro foram destruídos pelas chamas. Outro coletivo e um caminhão terminaram com pequenos danos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O fogo foi controlado por bombeiros militares, com apoio da Prefeitura, que disponibilizou dois carros-pipa para ajudar a controlar as chamas. O trabalho de combate ao incêndio durou cerca de três horas. Imóveis próximos não foram atingidos.

Leia também:

>> Mãe Bernadete: família pede indenização de R$ 11,8 mi em ação judicial

>> Jovem é preso por suspeita de estuprar criança de 10 anos na rua

>> Zé Cocá deixa base de ACM Neto e ensaia reaproximação com Jerônimo

Em nota, o CBM-BA destacou a importância de que, ao perceber um princípio de incêndio, os cidadãos se abriguem em local seguro e acionem o órgão através da central 193.

"Os militares possuem treinamento e equipamentos específicos para debelarem as chamas o quanto antes, de forma segura", aponta o posicionamento.