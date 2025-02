Mãe Bernadete: família pede indenização de R$ 11,8 mi em ação judicial

Ialorixá foi morta no Quilombo Pitanga dos Palmares - Foto: Arte sobre foto de Walisson Braga | Conaq

A família da líder quilombola Mãe Bernadete, que foi assassinada tiros em agosto de 2023, entrou com uma ação na Justiça onde pede uma indenização de R$ 11,8 milhões por danos morais para os três netos que estavam na casa no dia do crime e uma filha (mãe das crianças).

De acordo com o portal G1, o processo cita falhas da União e governo da Bahia que resultaram no homicídio da ialorixá. O processo tramita na Justiça Federal e anda saiu uma decisão. O processo cita ainda o Instituto Para o Desenvolvimento da Educação, Intercambio, Arte e Sustentabilidade e o Instituto de Proteção, Promoção dos Direitos Humanos e Acesso à Justiça Proteger, que estavam envolvidos no processo de proteger a líder quilombola.

A defesa da família também pede a inclusão do neto de Mãe Bernadete, Wellington Gabriel de Jesus dos Santos, no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos (PPDDH).

Relembre o crime

A líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, Ialorixá e ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho, Maria Bernadete Pacífico, foi assassinada na noite desta quinta-feira, 17.

Criminosos teriam invadido o terreiro da comunidade, feito familiares reféns e executado Mãe Bernadete a tiros. Ela é mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, assassinado há quase seis anos, no dia 19 de setembro de 2017.

As forças de segurança da Bahia prenderam três suspeitos de participar da morte de Mãe Bernadete. Entre os três presos, está o homem que foi responsável direto por assassinar a líder quilombola. Ele foi preso na cidade Araçás, na região centro-norte da Bahia. Os outros dois homens foram presos em Simões Filho. Um deles guardava armas que teriam sido utilizadas no crime, enquanto outro estava em posse do celular da vítima.