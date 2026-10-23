Incêndio atinge veículos na BA-887 e assusta motoristas na Bahia

Um incêndio atingiu veículos na manhã desta sexta-feira, 23, na BA-887, rodovia que liga Valença à praia de Guaibim, no baixo sul da Bahia. Focos de fogo foram registrados no trecho, provocando tensão entre motoristas.



Segundo informações preliminares, alguns veículos tentaram seguir pela estrada e acabaram atingidos pelas chamas.



A fumaça também reduziu a visibilidade e dificultou a circulação. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio.

Prefeitura mobiliza equipes e pede reforços

Em nota, a Prefeitura de Valença informou que mobilizou equipes e solicitou apoio ao Governo do Estado para combater as chamas. De acordo com o comunicado, a comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM) acionou outras duas guarnições para reforçar a operação.



O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também presta apoio, enquanto a Defesa Civil, a Guarda Municipal e o DMTRAN atuam no local.

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Trânsito deve ser evitado nos dois sentidos

A prefeitura pediu que motoristas evitem o deslocamento entre Valença e Guaibim, nos dois sentidos, até que o incêndio esteja mais controlado e a fumaça diminua.



Segundo o município, a medida busca preservar vidas, garantir a segurança das equipes e evitar acidentes provocados pela baixa visibilidade. A orientação é aguardar novas informações oficiais antes de seguir pela região.

Confira o vídeo: