Incêndio de grandes proporções causa pânico em Morro de São Paulo

Na noite de terça-feira, 10, um incêndio de grandes proporções atingiu o restaurante de um hotel em Morro de São Paulo, na Segunda Praia, no município de Cairu, Bahia. O incidente afetou ainda pelo menos três imóveis próximos ao local.

Segundo testemunhas, o fogo teve início por volta das 23h e rapidamente se alastrou, consumindo o restaurante Top Grill, situado no hotel e comércios adjacentes, o que gerou pânico entre moradores e turistas. Não houve feridos.

De acordo com os moradores locais, não houve intervenção dos bombeiros no início do incêndio. As chamas foram controladas por residentes da área antes da meia-noite. No momento, as causas do incêndio ainda permanecem desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

