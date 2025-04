Influencer que lucrava R$300 mil com "tigrinho" é transferido para Salvador

Darley ostentava nas redes sociais uma vida de luxo - Foto: Reprodução Redes Sociais

O influenciador digital Darley Felipe, 29 anos, que estava detido no Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, foi transferido para um presídio da capital baiana, nesta terça-feira, 1° de abril. Agora, ele vai ficar detido na Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, à disposição da Justiça.

Darley estava custodiado na unidade policial feirense, desde o último dia 20 de março, quando foi preso durante a Operação Gize, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará, suspeito de ganhar dinheiro divulgando em suas redes sociais plataformas de jogos de azar, como exemplo o 'Jogo do Tigrinho'.

Na ocasião da prisão, o delegado Giovani Rocha, chefe do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, no Ceará, revelou que o influencer baiano integrava uma organização criminosa que agia, há mais de dois anos. Ainda segundo ele, com a prática ilícita, Darley lucrava, por mês, R$300 mil.

"Prejuízo é difícil de estimar porque eram muitas plataformas e o número de cadastros e do montante apostado variava. Mas, o lucro deles é milionário", disse Rocha, na época, em entrevista ao Portal A TARDE.

Além de Darley, outras cinco pessoas foram presas pelo mesmo crime, entre estes, o também influencer digital Janisson Moura, ex-namorado do baiano e morador de Juazeiro do Norte, a influencer cearense Milena Peixoto. Todos estão detidos preventivamente.

Os mandados de prisão expedidos pelo 1º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará foram cumpridos na Bahia, no Ceará, no Maranhão e em Minas Gerais. Segundo o delegado, as investigações foram iniciadas em maio do ano passado, após o grupo realizar uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas eles já vinham intensificando as atividades desde 2023.