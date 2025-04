Área onde influencer e amigos foram mortos é controlada pelo BDM

Jovem que seria namorada de Deivid lamentou a morte dele em postagem no Instagram - Foto: Reprodução Redes Sociais

O influencer digital e rifeiro Deivid da Silva Ribeiro, 22 anos, e os irmãos Gustavo e Iago Nascimento Santos, 27 e 25 anos, respectivamente, foram encontrados mortos, por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira, 1º de abril, na Avenida Maria Cerqueira Lima, próximo ao final de linha de Cajazeira 11, no Loteamento Santo Antônio, horas após terem sido raptados por homens armados, em Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

O tenente-coronel da Polícia Militar Júlio César, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Cajazeiras), contou que os corpos dos jovens tinham sinais de tortura. “Foram sequestrados, torturados e mortos. A gente acredita que foram mortos no local porque tem vários vestígios disso, eles foram mortos com tiros de fuzil”, explicou ele.

Ainda segundo ele, até o momento, não há nenhuma informação de que os rapazes tinham envolvimento com a criminalidade. “Não temos nenhuma notícia que eles tinham envolvimento com o tráfico. Ainda está sendo apurada as circunstâncias dos fatos”, afirmou o tenente-coronel. Informações dão conta de que Gustavo era barbeiro e Iago trabalhava como encarregado de carga e descarga.

O comandante Júlio César revelou que a localidade onde os jovens foram executados é comandada por traficantes da facção Bonde do Maluco (BDM). Ele disse que, apesar da forte influência da organização criminosa nesta área, não é comum o registro de crimes. “Lá é uma área de mata, onde tem muita concentração de terreiros de candomblé, é tranquilo”, concluiu.

A reportagem entrou em contato com o delegado Jader Oliveira, titular da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, para saber se na unidade policial havia algum registro do rapto dos rapazes. No entanto, ele afirmou que nenhum familiar tinha comparecido à delegacia para comunicar o fato e que o triplo homicídio é apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador.

Em nota enviada pela assessoria de comunicação, a Polícia Civil, informou que o triplo homicídio será apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central), do DHPP. Autoria e motivação ainda são desconhecidas.

O INFLENCIADOR DEIVINHO OU RATONILDO

Conhecido nas redes sociais como Deivinhodg ou Ratonildo, Deivid costumava postar vídeos de paredões de som, passeios de motocicleta e rifas on-line de veículos. Em uma das contas que mantinha no Instagram, que agora teve status modificado para privada, ele acumula mais de 135 mil seguidores.

Deivinho costumava postar paredões de som | Foto: Reprodução Redes Sociais

Em sua rede social, onde tem quase 24 mil seguidores, uma jovem de prenome Tainá, que seria namorada de Deivinho, lamentou a morte dele em postagens nos stories. Em uma dessas, ela escreveu: ‘Diz que é mentira, meu Deus’. Em outra foto ela informa que quem quiser se despedir do jovem, um ônibus sairá, às 08h30, do campo da localidade conhecida como Bico Doce para levá-los ao sepultamento. O local e o horário do enterro não foram informados.