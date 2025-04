Associação celebra 25 anos com curso para peregrinos

A programação inclui o Curso Preparatório do Peregrino - Foto: Divulgação

Para comemorar os 25 anos de atuação em apoio aos peregrinos na Bahia, a Associação Bahiana dos Amigos do Caminho de Santiago (ABACS) vai realizar no próximo sábado o evento “Um Dia no Caminho de Santiago de Compostela”, reunindo especialistas e amantes da peregrinação, para uma imersão na espiritualidade, história e simbolismo do famoso Caminho de Santiago.

Confirmando o grande interesse dos baianos pelo universo das peregrinações, o curso esgotou suas vagas rapidamente e vai acontecer no Hotel Vila Galé, em Ondina. A programação inclui o Curso Preparatório do Peregrino, conduzido pelo especialista Leonardo Nunes, além de palestras sobre os templários, crenças e os mistérios que envolvem o trajeto até Santiago de Compostela.

Entre os palestrantes confirmados estão Emanoel Cairo, Roberto Aschemberg, Ancelmo Rocha e outros estudiosos do tema. O sucesso da iniciativa surpreendeu a organização, que já avalia a possibilidade de novas edições para atender a alta demanda.

Considerado um dos percursos espirituais mais icônicos do mundo, o Caminho de Santiago atrai anualmente milhares de peregrinos de diversas nacionalidades. A jornada, que leva à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, vai além da religiosidade e se tornou um símbolo de autoconhecimento e superação.

As celebrações dos 25 anos da ABACS começaram no último final de semana, quando cerca de 200 peregrinos fizeram a Caminhada da Cidade, um tradicional evento que acontece anualmente para comemorar o aniversário da cidade do Salvador.

O presidente da ABACS, Saul Paim, reforça o compromisso da entidade em difundir a cultura do Caminho e incentivar novas experiências para os peregrinos baianos, já confirmando que até o final do ano diversas outras importantes ações serão realizadas, dentre elas, as trilhas do Caminha da Paz, no vale do Jequiriça, Caminho de Santiago do Piripiri, em Vitória da Conquista e Caminho de Santiago do Iguapé, em Cachoeira.

Quem tiver interesse em acompanhar todas as atividades da ABACS, pode seguir a entidade em suas redes sociais e através do site oficial, para informações sobre novas edições e futuras oportunidades de participação.