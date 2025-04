Influencer que ostentava riqueza é preso por golpe do 'Tigrinho' na Bahia

Ele usava redes sociais para enganar seguidores - Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

Um influenciador digital de 27 anos, conhecido por ostentar carros de luxo e uma vida confortável nas redes sociais, foi preso nesta segunda-feira, 1º, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A investigação revelou que a fortuna do suspeito vinha de um esquema fraudulento de apostas online, onde ele enganava seguidores com promessas de ganhos fáceis. Segundo as investigações, o suspeito promovia jogos tipo 'tigrinho' e cassinos online proibidos no Brasil, incentivando seguidores a se cadastrarem em plataformas ilegais por meio de links compartilhados em seu perfil no Instagram.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, encontrando diversos bens adquiridos com dinheiro das vítimas, incluindo um carro de R$ 180 mil, uma loja avaliada em R$ 70 mil e um imóvel de alto padrão estimado em R$ 500 mil. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, eletrônicos e cartões bancários.

O golpe funcionava através da divulgação de plataformas de apostas ilegais. O influenciador convencia seguidores a investir dinheiro sob a promessa de lucros rápidos, mas o retorno nunca acontecia para a maioria dos apostadores, enquanto ele acumulava altos ganhos.

Autuado em flagrante por estelionato eletrônico e outros crimes, o suspeito foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista. A Polícia Civil reforça que a exploração de jogos de azar no Brasil é proibida e que influenciadores que promovem esse tipo de atividade podem ser responsabilizados criminalmente.