Eletricista morre após receber descarga elétrica durante serviço

Ademilson Santos Teles chegou a receber primeiros socorros no local do incidente e foi levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu - Foto: Redes sociais

Um eletricista de 56 anos morreu após receber uma descarga elétrica, na tarde desta segunda-feira, 31, na cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia.

O profissional fazia um serviço em um poste de rede elétrica, quando foi atingido e caiu no chão. Ademilson Santos Teles chegou a receber primeiros socorros no local do incidente e foi levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para passar por necropsia. Não há detalhes sobre o sepultamento.