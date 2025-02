Inmet emite alerta de chuvas fortes em Salvador e mais 125 cidades da Bahia; saiba quais

Segundo o Inmet, há previsão de fortes chuvas - entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Sob influência do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e combinado com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelo e laranja de chuvas e ventos intensos em parte do litoral baiano, o que inclui a capital baiana. O aviso tem validade até sexta-feira, 7. Ao todo, 126 cidades serão afetadas.

Segundo o Inmet, há previsão de fortes chuvas - entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia - e ventos intensos - de 40-60 km/h. Os municípios afetados na Bahia são das seguintes áreas: Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste, Norte, Sul, Centro Sul e Região Metropolitana de Salvador. Estão na lista (confira ela completa abaixo), cidades como Camaçari, Feira de Santana, Porto Seguro, Cruz das Almas, Itacaré, Lauro de Freitas e Vera Cruz.

Chuvas já vêm atingindo parte do Nordeste nos últimos dias, com destaque para o litoral da Paraíba e Pernambuco. Na estação de Camaratuba, no litoral paraibano, choveu nas últimas 24 horas o equivalente a 236,8 mm, superando o maior volume diário de 171,8 mm, registrado em 4 de setembro de 2013.