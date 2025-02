Inmet emite alerta de fortes chuvas e ventos intensos na Bahia

O aviso alerta para o perigo potencial e é válido até terça-feira, 28. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mostra que a Bahia e mais 15 estados, além do Distrito Federal receberão chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Ainda terá ventos intensos, de 40-60 km/h, sendo a média comum de 18 km/h.

Na Bahia, as regiões que mais serão afetadas pelas fortes chuvas, de acordo com o mapa do Inmet desta semana, são, Vale São-Franciscano, Jaguaribe e o Extremo Oeste Baiano.

O aviso alerta para o perigo potencial e é válido até terça-feira, 28. Ainda segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet ainda orienta que, em caso de rajadas, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Entre os estados que serão afetados estão, Goiás, Minas Gerais, Pará, Ceará, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Acre, Paraná, Espírito Santo, Rondônia, São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro, Distrito Federal.