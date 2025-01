Inmet emite alerta de ventos fortes e chuvas para Bahia

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

Um aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuvas intensas em parte da Bahia e outros 15 estados, além do Distrito Federal. De acordo com o Inmet, há previsão de chuvas com volumes variando entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos fortes com velocidades de até 60 km/h.

Leia mais:

>> Codesal registra ocorrências devido à chuva surpresa em Salvador

>> Chuva intensa causa estragos em Santa Catarina

>> Coleta de lixo é suspensa em Feira de Santana por falta de pagamento

As áreas que estão em alerta são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Maranhão, além de regiões como o Extremo Oeste, Sul Baiano, Vale do São Francisco e Centro Sul Baiano. Apesar do risco moderado, há possibilidade de queda de árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Durantes as rajadas de vento o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores ou estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).