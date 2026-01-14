Inmet emite alerta para tempestades com granizo em cidades da Bahia

Chuva de granizo - Foto: Fernanda Frazão | Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a ocorrência de tempestades com possibilidade de chuva de granizo em áreas da Bahia nesta quarta-feira, 14. O aviso, classificado como alerta amarelo, atinge mais de dez municípios, concentrados principalmente na região oeste do estado.

Segundo o Inmet, as instabilidades podem causar chuvas intensas, com acumulados de até 30 milímetros por hora, além de ventos fortes, que podem alcançar 60 km/h. O alerta segue válido até as 23h59 de hoje.

Cidades sob alerta

Barreiras

Cocos

Coribe

Correntina

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

São Desidério

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas durante as tempestades para reduzir riscos de danos e acidentes.