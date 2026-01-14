BAHIA
Inmet emite alerta para tempestades com granizo em cidades da Bahia
Aviso do Inmet indica possibilidade de granizo, chuva de até 30 mm/h e ventos que podem chegar a 60 km/h
Por Luan Julião
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a ocorrência de tempestades com possibilidade de chuva de granizo em áreas da Bahia nesta quarta-feira, 14. O aviso, classificado como alerta amarelo, atinge mais de dez municípios, concentrados principalmente na região oeste do estado.
Segundo o Inmet, as instabilidades podem causar chuvas intensas, com acumulados de até 30 milímetros por hora, além de ventos fortes, que podem alcançar 60 km/h. O alerta segue válido até as 23h59 de hoje.
Leia Também:
Cidades sob alerta
- Barreiras
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Jaborandi
- Luís Eduardo Magalhães
- Riachão das Neves
- Santa Maria da Vitória
- São Desidério
Diante da previsão, o Inmet orienta que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas durante as tempestades para reduzir riscos de danos e acidentes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes