Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Inmet emite alerta para tempestades com granizo em cidades da Bahia

Aviso do Inmet indica possibilidade de granizo, chuva de até 30 mm/h e ventos que podem chegar a 60 km/h

Luan Julião

Por Luan Julião

14/01/2026 - 15:52 h
Chuva de granizo
Chuva de granizo -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a ocorrência de tempestades com possibilidade de chuva de granizo em áreas da Bahia nesta quarta-feira, 14. O aviso, classificado como alerta amarelo, atinge mais de dez municípios, concentrados principalmente na região oeste do estado.

Segundo o Inmet, as instabilidades podem causar chuvas intensas, com acumulados de até 30 milímetros por hora, além de ventos fortes, que podem alcançar 60 km/h. O alerta segue válido até as 23h59 de hoje.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Idoso é internado com suspeita de intoxicação por metanol na Bahia
Rádio comunitária de Luís Eduardo Magalhães é denunciada ao MP por irregularidades
Duas pessoas morrem em mesma rodovia baiana que matou criança de 7 anos

Cidades sob alerta

  • Barreiras
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Jaborandi
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Riachão das Neves
  • Santa Maria da Vitória
  • São Desidério

Diante da previsão, o Inmet orienta que a população evite se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas durante as tempestades para reduzir riscos de danos e acidentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alerta meteorológico Chuva de granizo Inmet previsão do tempo Segurança durante Tempestades Tempestades Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chuva de granizo
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Chuva de granizo
Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

Chuva de granizo
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Chuva de granizo
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x