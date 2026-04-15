INSS: 13º é antecipado para beneficiários na Bahia; veja calendário

13º salário - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Aposentados e pensionistas na Bahia terão o 13º salário antecipado nos meses de abril e maio deste ano. A medida, oficializada por meio do Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê a liberação de mais de R$ 4,7 bilhões para beneficiários do estado.

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, cerca de 2,4 milhões de benefícios na Bahia serão contemplados com a antecipação. O objetivo é reforçar a renda dos segurados e estimular a economia local, com impacto direto no comércio e nos serviços dos municípios.

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Pagamento será dividido em duas parcelas:

A primeira será creditada entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

Já a segunda parte do abono será paga entre 25 de maio e 8 de junho.

As datas variam conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Quem tem direito?

Têm direito ao 13º antecipado os segurados que receberam, em 2026, benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Por outro lado, não recebem o abono os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia. O BPC é destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda.

Tradicionalmente, o pagamento do 13º salário do INSS ocorre no segundo semestre, entre agosto e novembro. Com a antecipação, o governo federal busca injetar recursos de forma mais imediata na economia, beneficiando milhões de brasileiros em todos os estados. Confira calendário:

Primeira parcela

Até um salário-mínimo

Final 1 — 24 de abril

Final 2 — 27 de abril

Final 3 — 28 de abril

Final 4 — 29 de abril

Final 5 — 30 de abril

Final 6 — 04 de maio

Final 7 — 05 de maio

Final 8 — 06 de maio

Final 9 — 07 de maio

Final 0 — 08 de maio

Acima do piso nacional

Finais 1 e 6 — 04 de maio

Finais 2 e 7 — 05 de maio

Finais 3 e 8 — 06 de maio

Finais 4 e 9 — 07 de maio

Finais 5 e 0 — 08 de maio

Segunda parcela

Até um salário-mínimo

Final 1 — 25 de maio

Final 2 — 26 de maio

Final 3 — 27 de maio

Final 4 — 28 de maio

Final 5 — 29 de maio

Final 6 — 01 de junho

Final 7 — 02 de junho

Final 8 — 03 de junho

Final 9 — 05 de junho

Final 0 — 08 de junho

Acima do piso nacional