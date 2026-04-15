SALVADOR
Precisa declarar o IR? Estação Lapa tem orientação gratuita; confira horários
Serviço promovido pelo Metrô Bahia será oferecido entre os dias 15 e 17 de abril
Os contribuintes que ainda têm dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda podem contar com um atendimento gratuito em Estação Lapa, no centro de Salvador. A ação é promovida pelo Metrô Bahia, em parceria com a Fundação Visconde de Cairu.
O serviço será oferecido entre os dias 15 e 17 de abril, sempre das 13h30 às 17h30, com orientações voltadas ao preenchimento da declaração.
Como funciona o atendimento
Durante a ação, estudantes e professores da instituição parceira estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos contribuintes e auxiliar no processo de envio das informações à Receita Federal.
Leia Também:
Serviço gratuito
O atendimento é totalmente gratuito e aberto ao público, sem necessidade de agendamento prévio.
Segundo o gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti, a iniciativa busca ampliar o papel das estações como espaços de apoio à população.
"Buscamos utilizar as estações também como pontos de prestação de serviço e de apoio à população. Essa parceria contribui para facilitar o acesso à informação e ao cumprimento de uma obrigação importante para muitos brasileiros", destacou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes