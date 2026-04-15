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SALVADOR

Precisa declarar o IR? Estação Lapa tem orientação gratuita; confira horários

Serviço promovido pelo Metrô Bahia será oferecido entre os dias 15 e 17 de abril

Victoria Isabel
Por

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Ação é promovida pelo Metrô Bahia
Ação é promovida pelo Metrô Bahia -

Os contribuintes que ainda têm dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda podem contar com um atendimento gratuito em Estação Lapa, no centro de Salvador. A ação é promovida pelo Metrô Bahia, em parceria com a Fundação Visconde de Cairu.

O serviço será oferecido entre os dias 15 e 17 de abril, sempre das 13h30 às 17h30, com orientações voltadas ao preenchimento da declaração.

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Como funciona o atendimento

Durante a ação, estudantes e professores da instituição parceira estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos contribuintes e auxiliar no processo de envio das informações à Receita Federal.

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Serviço gratuito

O atendimento é totalmente gratuito e aberto ao público, sem necessidade de agendamento prévio.

Segundo o gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia, Carlos Cavalcanti, a iniciativa busca ampliar o papel das estações como espaços de apoio à população.

"Buscamos utilizar as estações também como pontos de prestação de serviço e de apoio à população. Essa parceria contribui para facilitar o acesso à informação e ao cumprimento de uma obrigação importante para muitos brasileiros", destacou.

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Tags:

estação lapa Imposto de Renda IR

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