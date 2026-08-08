INSS abre 71 vagas para avaliação social neste fim de semana na Bahia

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou 71 vagas para avaliação social na Bahia neste fim de semana, dias 8 e 9 de agosto. Os atendimentos serão realizados em duas agências do estado: 60 vagas na Agência da Previdência Social (APS) Brotas, em Salvador, e outras 11 na APS de Santo Antônio de Jesus.

A avaliação social é uma das etapas necessárias para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) às pessoas com deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais que estejam em situação de vulnerabilidade social.

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Ao todo, 5,8 mil vagas foram abertas em agências de diferentes estados para ampliar a oferta desse tipo de atendimento.

Para realizar a avaliação, o cidadão precisa ter o atendimento previamente agendado. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135.

Avaliação social e BPC

A avaliação social é realizada por assistentes sociais e considera aspectos relacionados à realidade socioeconômica e às condições de vida do requerente. No caso do BPC para pessoas com deficiência, a avaliação integra o processo de análise do benefício.

O BPC garante um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência que cumpra os critérios estabelecidos pela legislação, sem a necessidade de contribuição prévia ao INSS.

O instituto orienta que os interessados acompanhem o agendamento e as informações do atendimento pelo Meu INSS. Para quem não consegue utilizar os canais digitais, também é possível buscar orientação pela Central 135.